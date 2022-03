Reduce da 10 vittorie consecutive, il 360 GG vuole proseguire la propria marcia. La squadra di Diego Podda, capolista del girone A di Serie A2, attende sabato alle 15.30 il Milano per la ventunesima giornata di campionato.

A Monastir si gioca invece alle 16 il derby tra la Monastir Kosmoto e il Città di Sestu, rispettivamente ultima e penultima in classifica. I padroni di casa cercano i primi punti della stagione, mentre la formazione di Chicco Cocco deve ritrovare il successo per provare ad entrare in zona playout.

Scontro diretto in zona playoff per la Leonardo, che alle 15 affronta in trasferta il Lecco quinto. I cagliaritani seguono al sesto posto a quattro lunghezze di distanza.

Serie B. Derby sardo anche in Serie B, con la sfida tra la Mediterranea e il C'è Chi Ciak in programma alle 15 al PalaMonteAcuto. Match ad alta quota per il Sardinia Futsal quarto sul campo dell'Orange Asti secondo. A Sestu, la Jasnagora ospita invece l'MGM 2000 terzo. Nel girone E, il Domus Chia riceve lo United Aprilia Test.

Coppa Italia. In settimana si sono giocate le gare di Coppa Italia. Per la C1 maschile, la Futsal Alghero ha perso martedì la prima partita del triangolare per 2-1 sul campo dell'Atletico Ciampino a cinque secondi dalla fine. Per l'A2 femminile, la Mediterranea è stata eliminata ieri sera nei quarti di finale con il 3-0 incassato sul campo del Pelletterie.

