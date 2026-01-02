Domani, sui campi dell'Accademia Tennis Sassari sono in programma le semifinali dei tabelloni di singolare maschile e femminile.

Nel tabellone maschile, restano in corsa le prime quattro teste di serie. Il numero 1 del seeding Marco Dessì (Tc Moneta) entrerà in gara contro il numero 4 Daniel Frasconi (Tc Terranova), che ha regolato 6-2, 6-3 Leonardo Spano (Sporting Ct Quartu), mentre il numero 2 Matteo Mura (Torres Tennis) ha esordito con un 6-1, 6-3 su Davide Vargiu (Tc Terranova) e domani sfiderà il numero 3 Leonardo Mazzucchelli, che ha superato 6-1, 7-6(1) Andrea Mendola in un derby tra alfieri dello stesso circolo olbiese.

Le principali teste di serie si contenderanno anche il trofeo femminile. Attesa per l'esordio della numero 1 del torneo, l'ex Top 200 Wta Federica Di Sarra, che affronterà la numero 4 Carolina Giua (Torres), che ha regolato 6-2, 6-0 Chiara Maoddi (Milano 26), mentre la numero 2 Carolina Cicu (Torres) ha battuto con lo stesso risultato Diletta Rasenti (Tc Terranova) e domani se la vedrà con la numero 3 Aurora Deidda (Milano 26), che ha battuto 6-3, 6-2 Marta Mura (Torres).

© Riproduzione riservata