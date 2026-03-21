Si spegne sul più bello l’Esperia Cagliari, che cede 65-79 alla Scandone Avellino al termine di una gara rimasta in equilibrio per tre quarti. A decidere è un ultimo periodo senza canestri dal campo per i rossoblù, capaci di produrre appena due punti dalla lunetta.

E dire che l’avvio aveva fatto ben sperare: ritmo alto, buona circolazione e soluzioni efficaci dall’arco con Morgillo, Giordano e Potì. I padroni di casa tengono il controllo nella prima parte di gara, arrivando anche in doppia cifra di vantaggio. Avellino, però, non perde contatto, alza progressivamente l’intensità e rientra fino al 39-40 dell’intervallo, trascinata dalle percentuali e dall’impatto della panchina.

Dopo la pausa lunga il confronto resta aperto: Locci e compagni rispondono colpo su colpo, trovando equilibrio tra gioco interno ed esterno. Al 30’ il punteggio è in perfetta parità (63-63), ma è l’ultimo momento di equilibrio del match. Nell’ultima frazione l’Esperia si inceppa, fatica a costruire tiri puliti e perde lucidità contro la difesa irpina, che piazza il parziale decisivo (16-2) e chiude i conti.

Per i cagliaritani resta il rammarico di una prova solida per lunghi tratti, ma anche la conferma delle difficoltà negli scontri diretti con le squadre di vertice, tutte fin qui vittoriose nei precedenti stagionali.

Sennori travolta a Roma. Serata complicata anche per la Klass Sennori, battuta nettamente dalla Stella Ebk Roma (84-49). La gara si indirizza già nel primo quarto, chiuso dai capitolini avanti 29-8. Un divario che i romangini non riescono più a colmare, con i padroni di casa bravi a gestire il vantaggio fino alla sirena.

Top scorer per Sennori Cordedda con 12 punti, seguito da Sanna (11) e N. Pisano (8).

Esperia-Avellino 65-79

Confelici Carni Cagliari: Porcu ne, N. Manca, Cabriolu 1, Giordano 12, Potì 8, Frattoni 16, Thiam 8, Picciau ne, Locci 7, Pili 4, Morgillo 9. Allenatore F. Manca

Scandone Avellino: Scanzi 10, Cioppa 4, Cantone 8, Ragusa 6, Kmetic 20, Iannicelli, Stefanini 12, Gay 9, Donda 7, Vitale 3. Allenatore Dell’Imperio.

Parziali: 26-20; 39-40; 63-63

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