Domani, Ruinas, sarà il punto di riferimento per i giovani judokas della Sardegna. Infatti, dalle 10, nella palestra comunale del paese, organizzati dalla federazione judo “Fijlkam – Sardegna”, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’associazione “Ruinasmotorsport”, si disputeranno le qualificazioni per i campionati italiani Esordienti B e per il campionato Assoluti A2.

Presenti da tutta la Sardegna, per una giornata all’insegna dello sport. Parteciperanno, infatti, 25 società per 64 atleti nella categoria Esordienti e 24 atleti per 10 società in quella degli Assoluti che si contenderanno il pass per le finali.

Finali che si disputeranno al “PalaBarton” di Perugia il prossimo 11 e 12 maggio, per quanto riguarda gli Assoluti, mentre la categoria Esordienti B saranno impegnati a Olbia, il 25 e 26 maggio.

