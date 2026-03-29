Con le qualificazioni maschili, si è aperto oggi il primo dei sei tornei Itf Combined di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Domani undici incontri, tra cui dieci derby tricolori, assegneranno i pass per il tabellone principale del torneo maschile. Saranno i match che vedranno Daniel Aleksandar Amarandei contro Marco Furlanetto (Tc Cagliari), Noah Perfetti (Tc Cagliari) contro Andrea Bacaloni, Alessandro Bronzetti contro Leonardo Angeloni, Gian Marco Ortenzi contro Alessandro Bellifemine, Edoardo Cherie Ligniere contro Francesco Ferrari e Silvio Mencaglia opposto al polacco Dorian Juszczak. Hanno già un posto nel tabellone principale, invece, il davisman olandese Max Houkes e altri dodici italiani: la testa di serie numero 6 Giuseppe La Vela, la 7 Giovanni Oradini, Giannicola Misasi, Niccolò Catini, Jacopo Bilardo, Lorenzo Angelini, Gabriele Maria Noce (Tc Alghero), Pietro Marino, Daniele Rapagnetta e le wild card Niccolò Ciavarella, Leonardo Borrelli e Paolo Schiavone.

Tutti sconfitti i cinque tennisti sardi in campo oggi. Jacopo Sanna (Sporting Ct Quartu) è stato battuto 6-3, 6-4 dal russo Daniil Golubev, Mattia Secci (Quattro Mori Tennis Team) 6-0, 6-1 da Leonardo Angeloni, Niccolò Dessì (Quattro Mori) doppio 6-1 da Alessandro Bellifemine, Nicola Porcu (Tc Cagliari) 6-4, 4-6, 11-9 allo sprint dal polacco Kacper Knitter e Luca Fasciani (Tc Alghero) 6-1, 6-4 da Francesco Ferrari.

Domani si aprirà il torneo femminile con il primo turno delle qualificazioni.

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