Cinque degli otto italiani impegnati nel turno decisivo delle qualificazioni hanno strappato il pass per il tabellone principale maschile del quarto dei cinque tornei Ift Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Dopo quella disputata in primavera, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula è ripartita la seconda sessione di tornei internazionali. Iniziata domenica 13 settembre, dopo la pausa della scorsa settimana, proseguirà fino a domenica 25 ottobre.

I cinque azzurri entrati nel tabellone principale sono Marco Furlanetto (che la spunta 5-7, 6-1, 10-8 su Alessandro Bellifemine), Matteo Sciahbasi (6-2, 6-3 sul belga Nicolas Ifi), Simone Massucco (3-6, 6-4, 10-6 sul bulgaro Dimitar Kisimov), Tobia Costanzo Baragiola Mordini (doppio 6-1 sul francese Edouard Villoslada) e Lorenzo Berto (stesso risultato contro un altro transalpino, Arthur Bellegy).

Eliminati, invece, Gabriele Pennaforti (7-5, 7-6 dal romeno Rares Teodor Pieleanu) e Giammarco Gandolfi (6-4, 6-0 dal finlandese Linus Lagerbohm).

Esordio positivo nel main draw per la wild card Gabriele Crivellaro, che si è imposto 1-6, 6-4, 6-4, in rimonta e in oltre due ore e mezza di gioco, sul bulgaro Ivan Ivanov.

Nel tabellone principale ci sono già altri dieci azzurri: la testa di serie numero 3 Tommaso Compagnucci, Fausto e Giorgio Tabacco, Pierluigi Basile, Giuseppe La Vela, Alexander Weis, Gabriele Bosio, Giovanni Oradini e le wild card Daniele Rapagnetta e Michele Mecarelli.

Nelle qualificazioni femminili, al turno decisivo Chiara Fornasieri (che usufruisce di un bye), Federica Bilardo (6-2, 6-3 su Carolina Cicu), Caterina Odorizzi (che non ha concesso giochi a Elena Margaria), Ilary Pistola (6-4, 6-2 su Carlotta Bassotti), Barbara Dessolis (6-0, 6-2 su Alessandra Pezzulla), Lavinia Luciano (6-1, 6-2 sull'elvetica Anja Bianchi), Viola Bedini (6-4, 6-2 su Allegra Fiorani), Eleonora Alvisi (6-2, 6-1 su Marzia Paola Marina Pieragostini), Nicole Andrea Molaro (4-6, 6-0, 10-6 su Sara Milanese) e Giulia Paternò (6-1, 6-0 sulla britannica Antoinette Chastang Cooper).

Out Emma Valletta (6-0, 6-1 dalla tedesca Luisa Meyer Auf Der Heide) e Valentina Merku (6-4, 6-3 dalla svedese Isabel Skoog).

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