Quattro Mori e Norbello hanno iniziato con una vittoria identica nel punteggio, 4-3, la seria A2 maschile. Il nuovo regolamento prevede sette partite, non una di meno, sei singolari e un doppio. La vittoria vale tre punti, quella con il minimo scarto (4-3) assegna due punti alla vincente e uno alla formazione sconfitta. Così è accaduto nelle due partite delle formazioni sarde.

Ha iniziato sabato il Quattro Morti opposto alla matricola TT Corato. Ha iniziato con una sconfitta l’iracheno Al-Nuaimi, battuto da Sanchi, numero 11 d’Italia. Martinalli e Poma hanno sorpassato, poi battuti nel doppio. Primo punto italiano di Al-Nuaimi, Corato impatta con Sanchi su Poma, infine nella partita decisiva Martinalli lascia le briciole al nigeriano Niniola.

Domenica il derby tra Norbello e Muravera, durato oltre quattro ore e mezzo, con quattro partite concluse al quinto set. Muravera parte bene con lo spagnolo Lillo che sorprende il francese Provost, Simon e Calarco portano avanti il Norbello, poi raggiunto da Lillo e Giordano nel doppio. Punto di Provost, ancora Lillo per il pari, decide Simon in quattro set (tre ai vantaggi) su Giordano.

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