Non uno, non due, ma tre colpi tutti insieme per l'Uta che, in pieno campionato, ufficializza l'arrivo di Christian Ruggeri, Nicolò Setzu e Sergio Tamburini. Una mossa di mercato con tutte le intenzioni di raddrizzare una stagione partita con diverse complicanze.

Gli arrivi

Il primo dei tre, Ruggeri, è un centrocampista classe 1999, che nella scorsa stagione ha militato all'Accademia Sulcitana con cui ha conquistato la Promozione dalla Prima Categoria. Per lui esperienze anche in Eccellenza con le maglie di Monastir, Castiadas e Sant'Elena. Il secondo della lista è Nicolò Setzu, difensore o centrocampista classe 2006. Nelle ultime stagioni ha vestito la maglia del Castiadas in Promozione guadagnando presenze ed esperienza in prima squadra. L'ultimo è Sergio Tamburini, difensore classe 2002 che nell'ultima annata ha militato nel Guspini (attuale Arbus Guspini), con cui ha preso parte anche ai playoff di Promozione. Per lui anche due esperienze in Eccellenza con le maglie di Sant'Elena e Castiadas tra il 2021 e il 2024.

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