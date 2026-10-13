In attesa dell’inizio del girone unico al Nord, prendono il via (seppur con diversi posticipi e rinvii) i due gironi meridionali del torneo di Divisione Regionale 2 di basket.

Sud. Nel girone A, due le partite disputate. Vittorie casalinghe per Cagliari Basket e Carloforte. I cagliaritani superano Iglesias per 69-59, al termine di una gara equilibrata (15-14 al 10’, 34-29 al 20’ e 50-48 al 30’), decisa dalla maggior lucidità dei padroni di casa nel finale. Miglior realizzatore della sfida è Serri, del Cagliari Basket, con 16 punti. Carloforte, invece, ha la meglio sul Settimo, per 54-45. Punteggio basso e padroni di casa che prendono il largo nel secondo quarto (32-18 al 20’), dopo aver chiuso i primi 10’ sotto di un punto (10-11). Nella ripresa il vantaggio arriva anche sul +18 (43-25 al 30’), prima della reazione ospite che porta il divario tra le due squadre ai 6 punti finali. Da segnalare, nel Settimo, i 23 punti di Piga. Rinviate le altre gare: Madas Siliqua-Sinnai; Sulcis Spes Sant’Antioco-Calasetta; Carbonia-Assemini “White”; Beta-Assemini “Black”. Nel girone B, invece, era in programma il derby tra Azzurra e Marrubiu. Vincono gli oristanesi, per 83-63, al termine di una gara sempre condotta. Tra gli oristanesi, spicca la prestazione di Simbula, autore di 17 punti. Vince anche il Mogoro, in casa, contro Il Gabbiano (55-47 il finale). Ospiti avanti all’intervallo (24-27 al 20’). I padroni di casa reagiscono e nella ripresa arriva il sorpasso decisivo. Top scorer della gara è Piras, del Mogoro, con 16 punti. Vince in trasferta il Condor Monserrato, per 43-79, contro la Vitalis San Gavino. Gli ospiti allungano in maniera decisa già all’intervallo (26-48 al 20’). Nel Condor, da segnalare i 26 punti di Locci. Per quanto riguarda le altre partite, domani (alle 21) in campo Astro-Genneruxi; il 19 ottobre la sfida Antonianum Quartu-La Casa del Sorriso; rinviata Ferrini-Primavera.

Nord. Da venerdì il via al girone unico, composto da 14 squadre. Ecco il quadro delle partite: Accademia Olmedo-Team Sassari Sport, venerdì ore 21; M.B.A. Alghero-Olimpia Olbia, sabato ore 19.30; Virtus Olbia-Fenix Sassari, sabato ore 18; Shardana Basket-Demones Ozieri (rinv.); Macomer 2.0-Arzachena Basket, sabato ore 19; Masters Sassari-Pallacanestro Nuoro, domenica ore 20; Nova Pallacanestro La Maddalena-Basket Ghilarza, domenica ore 17.

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