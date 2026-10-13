Domenica scorsa, ad Arborea, oltre al successo contro il Samugheo (2-0 il finale), grande festa per le 101 presenze in prima squadra di Cristiano Angioni con la maglia gialloblu. Angioni, che ancora non ha compiuto 20 anni (è nato il 3 maggio del 2007) è già un veterano dell’Arborea.

La carriera. Il legame tra Cristiano e il pallone nasce dalla tenera età. Figlio d’arte, papà Umberto è stato centrocampista dell’Arborea, e l’ha allenata nella seconda metà degli anni 2000, ha iniziato nel PGS Arborea, fino alla categoria Giovanissimi. Ha partecipato, inoltre, ai raduni del Centro Tecnico Federale. Nel 2021 veste i colori del Terralba F. Bellu, partecipando ai campionati “Giovanissimi Elite” e “Allievi Elite”, fino alla stagione 2023/2024, quando torna ad Arborea, entrando a far parte del gruppo della Prima Squadra, allenato da Virgilio Perra.

Polivalente. Angioni nasce centrocampista, ma nel corso degli anni, grazie a doti fisiche e tecniche importanti, ha giocato in tutti i ruoli della mediana e come esterno di difesa. Dotato di un ottimo tiro dalla distanza ha all’attivo anche 3 reti. L’ultima, su punizione, contro l’Atletico Cagliari nell’ultima giornata della stagione scorsa. Altra peculiarità, la rimessa laterale che, a ridosso dell’area avversaria, diventa un calcio d’angolo.

“La Prima”. Il 14 ottobre 2023 Angioni si affaccia in Promozione (Arborea-Arbus 3-0), subentrando al 41’ della ripresa a Bonfigli. Da allora è in pianta stabile nel gruppo che affronta il torneo di Promozione, prima agli ordini di Perra, poi Battolu (tecnico che lo aveva avuto anche nelle esperienze con il PGS Arborea, nel Terralba F. Bellu) e, attualmente, di Maurizio Firinu.

“4 Mori”. Veste la maglia della Sardegna in due tornei delle Regioni: nel 2025, in Sicilia, guidato da Giuseppe Cantara, e nel 2026, allenato da Andrea Contini.

Il traguardo. Domenica scorsa, al “Gino Neri”, dove tutto era iniziato, la presenza 101, coronata con la consegna della maglia e della targa celebrativa dalle mani del presidente dell’Arborea, Amerigo Colusso.

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