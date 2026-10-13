Un esordio che lascia l’amaro in bocca all’Alghero Academy, tornata dalla trasferta di Olbia sconfitta dalla Santa Croce con il punteggio di 79-70, nella prima giornata del campionato di Dr1 maschile.

Il match si è giocato sui parziali, con la formazione olbiese partita subito bene e che ha chiuso il primo quarto a +7, sul 20-13. La risposta dell’Academy non si è fatta attendere. I ragazzi di coach Mastropietro hanno preso le misure agli avversati e giocando un buon secondo quarto, hanno prima raggiunto e poi superato i padroni di casa, conquistando la seconda frazione e chiudendola sul punteggio di 30-38.

Al rientro dalla pausa lunga, gli algheresi hanno sofferto il ritorno della Santa Croce e si sono resi autori di numerosi falli, ma riuscendo comunque a stare in scia. Nell’ultimo quarto è la Santa Croce a giocare meglio, approfittando di qualche ingenuità di troppo e di una gestione deficitaria degli ultimi possessi da parte degli algheresi, in vantaggio fino a 1’30’’ dalla fine.

La partita si è chiusa con la vittoria della squadra di casa con uno scarto di 9 punti, per il definitivo 79-70.

Top scorer del match l'algherese Fabio Bertolini, autore di 24 punti, ben coadiuvato da Sahud con 20. Tra i galluresi, ci sono 20 punti di Cocco.

Al di là del risultato, dal campo sono comunque arrivati spunti positivi per l’Alghero Academy, una squadra nuova composta da giocatori che vengono da diverse esperienze nella scorsa stagione e che quindi devono trovare la giusta amalgama per affrontare questa lunga stagione.



Santa Croce Olbia-Alghero Academy 79-70.

Santa Croce Olbia: Coro 11, Moledda 17, Manunta, Jevitic, Fresu 10, Cocco 20, Sanna, Addis 4 , Poloni 17, Datome. Coach Franzini-

Alghero Academy: Diakite 6, Manunza, Fara 4, Scalise, Bertolini 24, Ibba 5, Sahud 20, Monte 9, Murru, Tilloca 2. Coach Mastropietro.

Parziali: 20-13; 10-25; 17-14; 32-18.

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