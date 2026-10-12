Cinque vittorie nelle prime cinque gare giocate: il Selargius tenta la fuga nel girone A della Promozione,con l'Arborea che insegue a due punti di distacco, la Ferrini Cagliari, è sotto di tre punti; il Sant'Elena, a cinque punti dalla vetta.

Le grandi favorite nel girone A, sembrano proprio queste quattro squadre. Con la formazione di Antonio Prastaro che finora ha fatto meglio di tutte vincendo sempre, segnando otto reti e subendone solo due.

Nel girone B, è l'Ozierese a comandate ma con 13 punti finora conquistati. Come, il Selargius è imbattuta. E tra le imbattute di tutta la Promozione ci sono anche Arborea e Campanedda, altra capolista del girone B (13 punti come l'Ozierese).

La squadra che ha finora segnato di più nei due gironi è però l'Ozierese con 18 reti. La Ferrini Cagliari, nel girone A, ne ha fatto 14. Gli stessi del Castelsardo , terzo (col Coghinas), nella classifica del gruppo B. In cinque gare non ha subito neppure una rete il Campanedda che però ha al suo attivo il primo posto con l'Ozierese, con soli sei gol fatti. Le squadre che ha subito più reti (18), sono Thiesi e Ovodda, entrambi del girone B. Proprio il Thiesi, come la Tharros è ancora a zero punti in classifica.

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