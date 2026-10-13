Sassari, morte in via Rockefeller: si è costituito il motociclistaL'uomo, un 58enne, era fuggito dopo aver investito Massimo Oggiano, poi deceduto per le gravi ferite riportate
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Si è costituito, stamattina a Sassari, l'uomo che, secondo le accuse, avrebbe investito lunedì sera Massimo Oggiano in via Rockefeller, poi deceduto per le gravi ferite riportate.
L'uomo, un 58enne (classe 1968), si era allontanato dopo l'episodio, parcheggiando la moto in via Principessa Mafalda di Savoia, ed era poi sparito nelle ore successive.
Oggi la svolta nella vicenda su cui sta indagando la polizia locale.
L'uomo è difeso dagli avvocati Paolo Spano e Alessandra Rosa.