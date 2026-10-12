La vittoria di ieri nel derby contro il Sassari Calcio Latte Dolce consente al Monastir 1983 di restare aggrappato al secondo posto in classifica. Nonostante qualche difficoltà, incontrata soprattutto nel corso del secondo tempo, Pinna e soci sono comunque riusciti ad arginare le incursioni avversarie, chiudendo i 90’ con il risultato a favore di 2-1. Al termine della partita, il tecnico Marcello Angheleddu ha analizzato quella che è stata la gara giocata dai suoi: «Quando siamo andati in vantaggio i nostri avversari erano in difficoltà e potevamo fiutare meglio la cosa e accelerare. Invece abbiamo rallentato e gestito in maniera leziosa il risultato. Potevamo sfruttare il vento a favore nel primo tempo e non l’abbiamo fatto, subendo il gol alla loro prima vera occasione. L’inerzia della gara è cambiata di conseguenza. Il Latte Dolce ha preso coraggio e ha fatto una partita importante mettendoci in difficoltà dal 35’ in poi. Le parate di Fusco nella ripresa ci hanno dato una mano così come le imprecisioni dei loro attaccanti. Dobbiamo sempre capire da che parte sta il nostro calo e da che parte, invece, sta il valore dell’avversario che ha avuto una lettura tattica importante cambiando sistema. Abbiamo sofferto perché non ci siamo adeguati sufficientemente alla situazione. La pressione del Latte Dolce era tanta. Bisogna ricordare che nella ripresa si sono resi pericolosi subito andando al tiro. Serve avere lucidità e calma per gestire certe situazioni per poi fare male. Nel primo tempo abbiamo avuto il braccino corto non riuscendo a chiuderla e nella seconda frazione noi eravamo intimoriti dalla loro pressione. Ho la fortuna di parlarne con tre punti in tasca perché in gare simili può succedere di tutto. È importante avere l’equilibrio per capire che l’avversario è di valore. Ad un certo punto ho dovuto fare un cambio in porta. Ho capito che mi serviva la gestione dell’area e l’esperienza di Fusco, perché con il vantaggio del vento, era normale sarebbero andati più volte al tiro». Per quanto ci sia qualcosa da aggiustare ancora, il mister dei biancoblu non ha comunque nascosto la felicità per i tre punti conquistati e, soprattutto, per la bella partita fatta da Ech Cheikh, classe 2008 e bomber di giornata: «Siamo felici perché è una cosa che esalta il nostro percorso, soprattutto quello di valorizzazione dei giovani. Per Ech Cheikh è la seconda presenza con la nostra maglia. Domenica scorsa ha fatto molto bene e oggi era in ballottaggio con un altro compagno. La scelta ha pagato. Sono contento per lui e spero sia una spinta per continuare nel percorso che sta facendo». In chiusura un accenno è stato fatto su quello che sarà il prossimo incontro, domenica prossima, contro la Vigor Campagnano: «Ci attende una partita difficile, stimolante, che ci permette di confrontarci con una squadra forte, che da poco ha cambiato il mister. È un collega che già dal suo periodo al Cassino dettava un calcio propositivo e ora, con la rosa a sua disposizione, può contare anche su grandi individualità. Sarà una sfida che ci permette di capire il nostro livello e se possiamo confrontarci con compagini di questo spessore. Andare in piazze come queste è per noi un grande privilegio. Cercheremo di coglierlo con il nostro entusiasmo e le nostre idee, con serenità e con il nostro equilibrio».

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