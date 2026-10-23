Basket Regionale, scontro diretto tra le battistrada Santa Croce Olbia ed ElmasNel weekend la supersfida del torneo di Divisione Regionale 1
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L’esordio della Serie C Femminile, prevista nel weekend, completa il quadro dei tornei regionali di basket. Nelle scorse settimane, intanto, erano già iniziati i campionati di Serie B Femminile, Divisione Regionale 1 e Divisione Regionale 2.
Serie B Femminile. Turno di riposo per una delle capolista, Astro Cagliari. L’altra, l’Antonianum, avrà così la possibilità di allungare in caso di vittoria sul parquet della SAP Alghero. Il quadro della terza di andata: SAP Alghero-Antonianum Quartu, domani ore 19; Dinamo Lab-Fenix Sassari, domani ore 19.30; Elmas-Mercede Alghero, domenica ore 19; Settimo-Su Planu (19/11). Riposa Astro.
Serie C Femminile. Il via ufficiale sarà domani, con la prima di andata. Il programma: Jolly Dolianova-Il Gabbiano, domani ore 17; Sinnai Basket-Assemini (28/11); Panda Monserrato-Virtus Olbia (rinv.).
Divisione Regionale 1. Il match clou di giornata è rappresentato dallo scontro diretto tra 2 delle 3 battistrada, Santa Croce ed Elmas, sul parquet olbiese. Impegno esterno per la terza delle prime della classe, lo Shardana Basket, sul campo della Ferrini Quartu. La terza giornata di andata al completo: CUS Sassari-Serramanna, domani ore 18; Astro-Genneruxi Cagliari, domani ore 18.30; San Sperate-M.B.A. Alghero, domani ore 19.15; Santa Croce Olbia-Elmas, domani ore 19; Basket Ferrini-Shardana Basket, domenica ore 18.
Divisione Regionale 2. Il lungo fine settimana del campionato è già iniziato, con la vittoria di Siliqua nell’anticipo di ieri contro Calasetta (62-53). Stasera, sempre nel girone A, in campo Iglesias e Beta. Le partite del weekend. Sud (3° giornata di andata). Girone A: Madas Siliqua-Calasetta 62-53; Basket Iglesias-Beta, stasera ore 20.30; Carloforte-Basket Assemini “White”, domani ore 19; Basket Assemini “Black”-Settimo, domani ore 18; Cagliari Basket-Sinnai, domenica ore 20.30; Carbonia-Sulcis Spes, lunedì ore 20.45. Girone B: Vitalis Basket-Azzurra, domani ore 18; Antonianum-Condor Monserrato, domani ore 18; Astro Cagliari-Pol. Marrubiu, domenica ore 20; Ferrini Quartu-Genneruxi, domenica ore 20.30; Basket Mogoro-La Casa del Sorriso, domenica ore 19.30; Primavera-Il Gabbiano, domenica ore 20. Nord (2° giornata di andata): Arzachena-M.B.A. Alghero, domani ore 19; Fenix Sassari-Macomer 2.0, domani ore 16; Olimpia Olbia-Masters Sassari, domani ore 18.30; Demones Ozieri-Accademia Olmedo, domani ore 18.30; Pall. Nuoro-Shardana Basket, domenica ore 19; Team Sassari Sport-Nova Pallacanestro, domenica ore 17.30; Virtus Olbia-Ghilarza, domenica ore 18.