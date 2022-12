Dopo le due sconfitte di Atletico Uri e Ilvamaddalena negli anticipi domenica pomeriggio in campo per le altre due di Serie D. Alle 14 l'Arzachena ospita il Nola ultimo in classifica, con l'obiettivo di bissare la vittoria di domenica scorsa (terza nelle ultime quattro). Cerca invece i tre punti che mancano da quattro giornate (poi due sconfitte e un pareggio) la Cos, attesa dalla trasferta di Tivoli contro un avversario un punto sopra e prima della zona playout.

Eccellenza. Si giocano solo cinque partite su nove, visto il largo programma di anticipi. La principale è quella del Budoni, che contro il Ghilarza (reduce da turno di riposo) deve risponde al Latte Dolce capolista per restare a -3. L'unica variazione di orario è Taloro Gavoi-Villacidrese, che inizierà alle 14.30 mentre le altre alle 15. Scontro salvezza in Nuorese-Li Punti, coi verdazzurri che sfidano l'ultima in classifica rilanciata dal primo successo in campionato, e in Iglesias-Tharros con i padroni di casa reduci da nove sconfitte di fila. Nel Sant'Elena che va a San Teodoro può debuttare il nuovo acquisto Alessandro Mancusi.

Promozione. Il big match è nel Girone B: Barisardo-Arborea, seconda contro prima. Nel Girone C giocano solo la capolista Tempio, in casa contro la Macomerese, e il Buddusò contro la Lanteri Sassari del nuovo allenatore Luca Rusani. Nel Girone A, dove tutte le prime hanno anticipato la Verde Isola può staccare il Castiadas ed essere terza da sola: gioca a Siliqua col Villamassargia.

© Riproduzione riservata