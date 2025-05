Bisognerà attendere ancora per conoscere il nome dell’ultima semifinalista del campionato di Serie C Unica. L’Olimpia Cagliari non si arrende: con una prestazione di carattere espugna il campo del Sant’Orsola per 69-62 e rimanda il verdetto alla decisiva Gara 3, in programma mercoledì alle 20.30 a Monte Mixi.

Dopo un primo quarto brillante, chiuso con un margine di +7, la formazione guidata da coach Roberto Zucca ha mantenuto i nervi saldi anche nei momenti di maggiore pressione, arrivando a toccare il +14 e resistendo nel finale al tentativo di rimonta degli arancioneri.

Clamorosa invece la sorpresa nel match d’andata dei playout salvezza: la Dinamo B, reduce da una stagione regolare complicatissima con un solo successo all’attivo, trova la serata perfetta e travolge il Cus Sassari in trasferta con un eloquente 96-69. Mercoledì, sul parquet di casa del PalaSerradimigni, i biancoblù avranno il primo match point per conquistare la salvezza.

Nel frattempo, è già definito il primo incrocio di semifinale: Sennori affronterà Calasetta. Dall’altro lato del tabellone, la Coral Alghero attende di scoprire se sarà Olimpia o Sant’Orsola a completare il quadro.

S. Orsola-Olimpia 62-69

Tavoni Sassari: Vargiu 1, Manca, Bertolini 15, Aroni 7, Peruzzi, Fara, Usai 13, Scanu Manunta 6, Cipriano 1, Gueye 2, Pisano 17. All. Porcu

Olimpia Cagliari: Cossu ne, Tocco 9, Di Ciaula 9, Serra 9, Corsi 9, Palazzi 7, D’Elia 6, Scanu 5, Pili 7, Terrosu 8. All. Zucca

Parziali: 19-26; 41-47; 50-60

Cus Sassari-Dinamo B 69-96

Cus Sassari: Onali 2, Dongu 6, Porcheddu 2, Chessa 6, Ruiu, Spanu 9, Cecchini 13, Piras 10, Lizzeri 12, Idini, Canu 5, Demartis 4. All. Sassu

Dinamo Sassari B: Macciocu, Meschini 14, Marongiu, Denti 11, Giua 11, Brunu 2, Pitirra 28, Motroni 7, Luciano 2, Correddu 6, Barabino 9, De Rosas 6. All. Mura

Parziali: 13-30; 37-51; 50-75

