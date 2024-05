Saranno dei playoff infuocati quelli di Promozione, al via dopodomani. Al loro ritorno per la prima volta dopo la pandemia, definiranno almeno una squadra promossa in Eccellenza con Monastir e Nuorese, le vincitrici dei gironi. A livello regolamentare, questi spareggi servono per determinare la graduatoria per completamento organico o eventuali ripescaggi. Ma, visto che a oggi il campionato di Eccellenza ha quindici società aventi diritto, la vincente è scontato che salirà di categoria. E potrebbe succedere anche alla finalista, nel caso in cui l'Ossese dovesse vincere i playoff nazionali (deve superare due turni, il primo con gli umbri del Terni FC) e trovare così la promozione in Serie D. Ma quest'ultima casistica si potrà conoscere solo a giugno.

Il programma. Nel weekend le semifinali. La prima partita è sabato alle 16, Castiadas-Usinese, ventiquattro ore dopo Alghero-Terralba. Si sfidano le due seconde (che giocano in casa) contro le terze dell'altro girone. In caso di parità al 90' tempi supplementari, senza una vincitrice è la miglior classificata ad accedere alla finale per il primo/secondo posto. Essendo necessario stilare una classifica, si giocherà anche la finale per il terzo/quarto posto fra le due perdenti: entrambe saranno andata e ritorno.

© Riproduzione riservata