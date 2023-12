Prosegue nel weekend, con la tredicesima giornata di Promozione, la corsa all’Eccellenza che - in entrambi i raggruppamenti - sta vedendo dei capovolgimenti in vetta praticamente ogni giornata. Saranno cinque gli anticipi al sabato, due nel Girone A e tre nel B.

Girone A. Venerdì scorso il Monastir ha approfittato dello scontro diretto CUS Cagliari-Castiadas, finito 1-1, battendo 3-1 il Selargius e staccando i sarrabesi portandosi a +2. I biancoblù di Marcello Angheleddu, e del capocannoniere Mauro Ragatzu arrivato a 14 gol in 12 giornate, proprio dai selargini hanno preso Pierluigi Porcu che ha esordito ieri nello 0-5 di coppa sulla Verde Isola. La capolista, priva di Fabrizio Frau squalificato e con molti ex, sarà di scena domenica alle 15 a Lanusei contro i biancorossverdi di Franco Giordano, rinnovati dal mercato. Anticipa sabato alle 16 il Pirri, terzo in classifica, sul campo dell’Arbus (che in settimana ha visto andare via diversi giocatori) mentre giocano in contemporanea col Monastir le altre due big: il Castiadas secondo (senza il tecnico Cristian Dessì in panchina per squalifica) riceve l’Atletico Cagliari ora allenato da Bebo Antinori, il CUS Cagliari va a Tortolì. Completano Arborea-Terralba Francesco Bellu (sabato alle 15), Gonnosfanadiga-Gialeto, Selargius-Villamassargia (i selargini hanno preso Marco Capelli dal Castiadas per rimpiazzare Porcu) e Verde Isola-Idolo (a Sant’Antioco, nei carlofortini prima per Pasquale Lazzaro che oggi ha preso la guida della squadra mentre gli ospiti non avranno l’allenatore Simone Podda squalificato quattro giornate). Terralba-Guspini, sospesa venerdì scorso all’intervallo sul punteggio di 2-0 per impraticabilità di campo, si completerà venerdì 29 alle 17.

Girone B. Prime tre racchiuse nello spazio di due punti e tutte impegnate domenica alle 15. La Nuorese, dopo lo 0-0 nello scontro diretto a Sennori, riceve il Santa Giusta appena eliminato dalla coppa pur vincendo ad Arborea. Nei verdazzurri può debuttare da titolare Stefano Demurtas, tornato dal Tempio e che ha fatto il nuovo esordio da subentrato. Seconda a -1 c’è l’Usinese, che riceve il Luogosanto, mentre il Sennori terzo a -2 va in casa del Siniscola sesto in classifica. Tre gli anticipi: aprono il turno sabato alle 15 Abbasanta-Bonorva e Macomerese-Ovodda, un’ora dopo c’è Fonni-Stintino. Le altre partite di domenica sono Alghero-Posada, Porto Torres-Coghinas e Tuttavista Galtellì-Lanteri Sassari.

© Riproduzione riservata