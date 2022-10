Tutto pronto per la ventesima edizione della storica “SERPIlonga Marathon”, memorial “Felice Schirru”. Gara di mountain bike, terza prova Marathon tour 2022 e ultima prova Sardinia Cup 2022. L’appuntamento è per domenica 16 ottobre.

Previste due distanze: la più lunga, la Marathon, di 65,5 chilometri con circa 2200 metri di dislivello positivo, e la corta, la Point, di 47 chilometri con 1600 metri di dislivello positivo. Il ritrovo è fissato alle 8 nella piazza Sant’Isidoro. La partenza delle due corse rispettivamente alle 9.30 e alle 10.00.

Organizza la MTB Sinnai col patrocinio del Comune di Sinnai e in collaborazione con le associazioni Shardani, Motoclub Sa Palestra, 4x4 Sinnai Fuoristrada, Dance Fitness e Guerrieri Stanchi.

Sarà presente il mitico Vittorio Serra (ora tesserato con l’Acquascan), che nel lontano 1999 aveva ideato questa manifestazione. Serra ha vinto sei volte la Serpilonga. Cinque titoli per Mauro Vacca (allievo di Serra) della Karel sport, anche lui sarà in gara. Entrambi sinnaesi.

"Sarebbe ora che Vacca mi raggiungesse”, dice Serra col sorriso, “perché sta perdendo troppo tempo. I compaesani Mauro Vacca, Alberto e Maurizio Olla e il settimese Luca Dessì hanno le carte in regola per vincere”.

A Sinnai è cresciuta la passione per la mountain bike. Nell’ultima gara di Nurri, vinta da Mirko Pani, nelle prime undici posizioni si sono piazzati ben cinque sinnaesi e due settimesi. "Sono tutti amici – continua Serra – allenano assieme”.

Serra ricorda anche le prime ascese per Serpeddì, quando non c’erano cellulari. “Prima dell'avvento dei telefonini ben pochi osavano avventurarsi fin lassù. I bikers erano pochi e impiegavano moltissimo tempo ad arrivare a Serpeddi. Si vedevano più che altro i soliti cacciatori, cercatori di funghi. La voglia di misurarsi con il grande gigante però attirava. Se almeno una volta non eri andato in bici fino alle antenne non venivi considerato biker sardo doc”.

La durissima Marathon passa per Grusci is Ollastus, bivio Tasonis per poi iniziare l'ascesa in strada sterrata verso località Bruncu Su Feurraxiu passando per Santa Itroxia, Bruncu Su Feurraxiu, quindi si scende a Su Ponti S’Illixina per poi risalire verso Pista Sa Scala Suergiu e arrivando sino a Serpeddì, si continua a salire fino all’ingresso per Foresta Musui, all’altezza della vasca antincendio “Mitza Crubetta” dove è posto il cancelletto tra giro Marathon e giro Point per il tempo massimo, per poi proseguire per Bruncu Arrubiu, Ludragus, Axareddu, Genn’e Funtana, Bruncu Niu Crobu, Pruna, Quilli de Coccus, Bruncu Cirronis, Monte Arrubiu.





