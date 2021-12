Il Capo d’Orso di Palau fa otto su otto e continua spedita la marcia in testa alla classifica di Serie B1 femminile sempre a punteggio pieno. In casa contro Visette Settimomilanese, le galluresi si sono imposte in 4 set con i parziali di 25-13, 25-18, 26-28 e 25-15.

B2 femminile. In testa al girone N c'è sempre la San Paolo, che si è ripetuta a Roma con il 3-1 sulla Revolution Volley centrando la sesta vittoria in altrettante gare. Sconfitta romana invece contro la Volley Friends per l'Alfieri Ajò Energia, anche questa per 3-1. Gioca domani a Ostia contro la Diagnostic Group la Corren Ghilarza. Turno di riposo per la Smeralda Ossi, scivolata al terzo posto in classifica ma con due gare in meno.

B maschile. Colpo esterno per Sarroch, che vince 3-1 sul campo della Pol.Casal Bertone a Roma. Sconfitta a Fiumicino per la VBA Olimpia Sant'Anticoo, superata 3-0 dall'Isolasacra Athlon. Il derby tra Silvio Pellico e Cus Cagliari ha visto prevalere in tre set gli universitari. Domani in campo l'Airone Tortolì nella trasferta contro la Lazio.

© Riproduzione riservata