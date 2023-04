Vigilia carica di attesa e determinazione nella squadra e in città. Tutto esaurito in Curva Nord, tribuna molto piena e discreta disponibilità in gradinata.

Le previsioni sono di 4mila tifosi al “Vanni Sanna” per la gara di domani contro la già salva Fermana (ore 14.30) che deve dare la certezza della salvezza diretta alla Torres.

Visti gli scontri diretti favorevoli, ai sassaresi basta il pareggio per restare in serie C senza passare per i playout, in modo da non essere superati dall'Alessandria che peraltro per sperare deve vincere a Cesena.

L'allenatore rossoblù Alfonso Greco non fa calcoli: «Le nostre motivazioni devono fare la differenza e sarebbe stato lo stesso anche di fronte a Cesena o Virtus Entella. Dobbiamo pensare solo alla nostra gara, senza distrarci coi risultati altrui».

Probabile il recupero dei difensori centrali Antonelli e Dametto: non sono al meglio ma stringeranno i denti.

