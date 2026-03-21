L’Ilva domina il posticipo della 29ª giornata e travolge il Sant’Elena con un perentorio 8-2, rilanciando con forza le proprie ambizioni in vetta alla classifica.

Gara spettacolare e ricca di gol già nel primo tempo, chiuso sul 6-2. Ad aprire le marcature è stato Ragatzu per il Sant’Elena, ma la reazione dei maddalenini è stata immediata e devastante: a segno Piassi, Casazza e due volte Alvarez. Per gli ospiti ha trovato la rete anche Iesu, prima delle ulteriori marcature firmate da Attili e ancora Piassi.

Nella ripresa l’Ilva ha arrotondato ulteriormente il punteggio con le reti di Piassi, autore di una prestazione straordinaria, e De Cenco, fissando il risultato finale sull’8-2.

Con questo successo i maddalenini si portano a soli tre punti dalla capolista Ossese, mantenendo aperta la corsa al vertice. Serata amara invece per il Sant’Elena, che con questa sconfitta retrocede matematicamente in Promozione.

© Riproduzione riservata