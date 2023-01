Campione d’inverno con una giornata di anticipo nel girone A di Promozione. Nelle ultime due giornate, la squadra di Antonio Prastaro ha recuperato sei punti all’ex capolista Guspini grazie alla vittoria nello scontro diretto e al netto successo contro l’Asseminese.

Ad una gara dal giro di boa, gli uomini di Antonio Prastaro hanno un vantaggio di tre punti sulla squadra di Simone Cirina. Nella lotta per le primissime posizioni ci sono anche i cugini del Castiadas, e le matricole Cus Cagliari e Verde Isola.

Il Villasimius vanta anche il miglior attacco con ben trentatré reti e la terza miglior difesa (otto gol subiti) dopo quelle di Guspini e Castiadas. Formano una formazione equilibrata, votata all’attacco. Hanno perso solo una volta, in casa col fanalino di coda Andromeda.

Prastaro, tecnico esperto, mette le mani avanti e predica cautela. «Non ci siamo posti alcun obiettivo – dice -. La rosa è completamente rinnovata. Stiamo facendo molto bene in un torneo molto equilibrato. È un girone davvero impegnativo con numerose compagini allestite per poter stare nella parte alta della classifica. Dalla prima all’ottava della classifica ci sono appena dieci punti di differenza. Basta poco per salire o scendere. Inoltre le squadre che lottano per la salvezza sono agguerrite».

Il sei gennaio 2023 riparte il campionato. «È come se ne iniziasse un nuovo. Molte società si sono rinforzate. Cambiano i valori e i punti pesano di più per tutti. Pertanto c'è solo da lavorare. Vivremo alla giornata consci che ogni partita sarà difficile». Alla ripresa il Villasimius giocherà sul difficile campo della Verde Isola. Intanto la società ha tesserato tre nuovi giocatori. Sono l’attaccante Enzo Caliendo Pereira (2001), il trequartista Gabriel Gonzalo Ferro (1995) e il portiere Nicolas Brunazzo Gonzalez (2001). «Siamo dovuti intervenire sul mercato – conclude Prastaro – perché eravamo in pochi».

