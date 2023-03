Fine settimana di danza a Capoterra, che ha visto il Palazzetto dello Sport di via Siena ospitare la gara di campionato regionale organizzata da MSP Italia Regione Sardegna e coordinata dal presidente Alberto Borsetti.

La manifestazione, come racconta il responsabile nazionale del settore di danza sportiva Damaso Petroni, «ha visto gareggiare più di 680 unità competitive, per un totale di oltre 2 mila ballerini. È stata una gara multidisciplinare tra danze coreografiche, artistiche, latino americane in duo, solo e coppia. I partecipanti erano di tutte le età, dai 3 ad oltre 70 anni. È stata un’enorme ripresa dopo la pausa di due anni dovuta alla pandemia». La gara è cominciata sabato 18 marzo alle ore 10 ed è proseguita fino alle 21; è ripresa poi dalle 9 fino alle 22 di domenica 19 marzo. I vincitori della manifestazione parteciperanno alle finali nazionali a Civitavecchia, dal 29 aprile al 1 maggio.

© Riproduzione riservata