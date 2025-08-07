L'Antiochense accende i motori: venerdì la presentazione ufficialeFra gli acquisti spicca Momo Cosa, attaccante esterno originario di Carbonia
L'Antiochense accende i motori. Dopo una campagna acquisti molto incoraggiante, domani 8 agosto alle 19.30 al Ca’Sarda accanto allo stadio comunale si terrà la presentazione della prima squadra che parteciperà al prossimo campionato di Prima Categoria.
Il presidente Francesco Pani, il direttore sportivo Mariano Gala e l'allenatore (confermato dopo la buona stagione scorsa) Fabio Piras, esporranno il progetto per la stagione 2025-2026 e presenteranno i protagonisti del campionato.
Non pochi i nomi che hanno arricchito questa prima fase del mercato, fra cui spicca Momo Cosa, attaccante esterno, originario di Carbonia.