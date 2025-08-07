Il portiere Domiziano Tirelli giocherà col Budoni in Serie D. Classe 2006, Tirelli è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, sua città natale, e ad appena 15 anni ha esordito in Eccellenza con il Sant’Elena.

Dopo essere stato acquistato dal Catania, è passato nel 2023-2024 in prestito all'Atletico Uri in Serie D, con 31 presenze. Nella stessa stagione, inoltre, Tirelli ha preso parte alla Viareggio Cup con la rappresentativa sarda della Serie D, per poi essere premiato dal Corriere dello Sport come miglior giovane della LND.

Dopo le stagioni in Toscana in piazze storiche come Siena e Livorno, ora è tornato in Sardegna accasandosi col Budoni.

