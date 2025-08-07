Barbara e Marcella Dessolis sono state sconfitte negli ottavi di finale dell'Itf15 di Slovenske Konjice.

Sul rosso sloveno, Barbara, nel tabellone principale grazie alla sua classifica (1196 al mondo), è stata eliminata 6-1, 6-2 dalla testa di serie numero 2, la tedesca Eva Marie Voracek (689 Wta).

Marcella, partita dalle qualificazioni, ha lottato contro un'altra tennista proveniente dal tabellone cadetto, la slovena Petja Drame, cedendo 3-6, 7-6(2), 6-3 dopo 3 ore e 27' di gioco.

Le due nuoresi, tesserate per il Tc Cagliari, volano in semifinale nel doppio, dove sono accreditate della seconda testa di serie. Nei quarti hanno superato 6-4, 7-5 le slovene Nala Kovacic e Kaja Najzer e ora sfideranno Maddalena Giordano e la slovena Lara Smejkal per un posto in finale.

