«Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano», cantava Antonello Venditti in uno dei brani più iconici della musica italiana.

Così è la storia di Marco Nieddu. Eterno attaccante con un bagaglio di reti che sfiora il mezzo migliaio, è pronto a rindossare la maglia rossoblù, la sua seconda pelle. Quella con cui si è tolto le maggiori soddisfazioni di una carriera che non poteva finire così, senza quel ritorno sperato e chissà quante volte sognato. Un finale di carriera che si preannuncia carico d’amore, per l’attaccante di 44 anni originario di Villagrande ma tortoliese d’adozione. Capitano di mille e più battaglie con la fascia di capitano stretta al braccio, Nieddu rientra al Fra Locci nell’anno del ritorno in Eccellenza del “suo” Tortolì.

Non c’è ancora l’ufficialità dell’operazione, ma tra le parti c’è accordo totale. Vale a dire che l’ufficialità è ormai soltanto pura formalità. Quello di cui Nieddu e la società, presieduta da Andrea Demurtas, dovevano parlare è già agli atti. Il “capitano”, reduce da tre stagioni alla Baunese (Prima categoria) condite da 96 gol, rientra nella lista dei convocati per il raduno dell’11 agosto, quando i rossoblù cominceranno la preparazione, agli ordini di Tore Mereu, in vista della stagione nel massimo campionato regionale.

