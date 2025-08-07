Nuovo arrivo all'Ossese. La società ha tesserato il centrocampista Alessio Glino.

Originario di Porto Torres, vent’anni compiuti a giugno, Alessio Glino ha mosso i primi passi nelle giovanili di Quartieri Riuniti (Porto Torres), ASD Cantera Sorso e Latte Dolce. Nell’estate 2020 ha esordito nelle giovanili dell’Olbia e due anni dopo nell’Under 19 dei bianchi.

Nella stagione 2023/2024 è stato ingaggiato dal Budoni, per poi trasferirsi nella seconda parte del campionato al Ghilarza, in Eccellenza.

Nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Ilvamaddalena, collezionando 18 presenze e un goal nel campionato di Serie D.

