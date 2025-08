Sarà la prima partita in assoluto della stagione 2025-2026 per quanto riguarda il calcio sardo. Dopo due stagioni torna la Supercoppa regionale, ossia la sfida tra le squadre che hanno vinto la Coppa Italia di Eccellenza (l'Ossese) e quella di Promozione (il Coghinas) nel 2024-2025. La partita è in programma mercoledì 27 agosto alle ore 19 al Walter Frau di Ossi e anticiperà il via della nuova edizione della coppa, previsto nel weekend successivo.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocano i supplementari e gli eventuali rigori. L'Ossese il 29 gennaio ha vinto la coppa superando per 1-0 il Villasimius a Sa Rodia, diventando così la squadra con più titoli per l'Eccellenza (tre), mentre il Coghinas si è imposto il 30 aprile 6-4 ai rigori contro il Lanusei a Ghilarza, nel suo primo trionfo.

L'ultima edizione della Supercoppa regionale risale al 6 maggio 2023, con la vittoria dell'Usinese 6-5 ai rigori contro il Budoni. Il torneo era stato riproposto dopo tre stagioni di stop, non si giocava dal 2019, ma l'anno scorso è saltato: avrebbero dovuto partecipare sempre l'Ossese (vincitrice della Coppa Italia Eccellenza 2023-2024) e il Monastir (campione in quello di Promozione), ma non si era trovata una data libera complici i tanti impegni delle due squadre.

