Il Tortolì prepara la squadra per il prossimo campionato di Promozione. La società ha deciso di ripartire con la conferma del capitano Federico Serra, giunto ormai all'undicesimo campionato consecutivo con la maglia oglistrina. Dopo aver fatto la trafila nel settore giovanile e alla soglia delle 300 presenze in rossoblu, Federico Serra, fa parte della storia di questo sodalizio.

«Una bandiera per i nostri colori e un esempio - scrive la società - per i giovani atleti della Scuola Calcio, per poter seguire un percorso di carriera finalizzato a rappresentare la maglia della propria città con passione, grinta e dedizione alla causa».

