Torregrande si prepara a trasformarsi per quasi due settimane in una vetrina del tennis regionale. Da sabato 22 agosto al 3 settembre gli impianti sportivi della marina ospiteranno il Crai Open – XII Edizione Torneo Città di Oristano, organizzato dall’A.S.D. Tennis Club 70 Oristano, con un montepremi di 1.500 euro.

La XII edizione del torneo Open FITP propone gare di singolare e doppio, maschile e femminile, con giocatori dalla categoria «Non Classificata» fino alla prima categoria e tennisti attesi da tutta la Sardegna, con la possibilità di coinvolgere anche giocatori arrivati in città per le vacanze estive. Per i giovani sarà una preziosa opportunità di confronto in una competizione di alto profilo, senza dover affrontare i costi di una trasferta fuori provincia.

La cornice estiva di Torregrande aggiunge un altro elemento all’appuntamento: il torneo potrà intercettare appassionati e tennisti presenti in zona per le vacanze, contribuendo a valorizzare la marina e la vocazione turistica del territorio. Per il Comune, infatti, la manifestazione rappresenta un’occasione di «valorizzazione e promozione dello sport della Città di Oristano» e di rafforzamento dell’immagine del territorio.

Da qui il sostegno dell’Amministrazione, che ha concesso il patrocinio e un contributo di mille euro, a fronte di costi organizzativi stimati in 3 mila euro. La gestione tecnico-logistica resterà interamente a carico del Tennis Club 70.

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