Al suo ritorno in Eccellenza, dove mancava dalla stagione 2013-2014, il Tempio ha subito messo in chiaro di avere un progetto di spessore. La società del presidente Salvatore Sechi, dopo tredici giornate, è seconda in classifica a 22 punti così come il Ghilarza, a -8 dall'Ilva capolista. Domenica, nel big match dell'ultimo turno contro la Ferrini, i biancoblù sono tornati da Cagliari con un pareggio per 1-1 che permette di mantenere la posizione: all'eurogol di Paolo Arca su punizione ha risposto Sebastiano Galloni. Nella prossima giornata i Galletti torneranno al "Manconi" per ospitare l'Ossese, Un match che per l'allenatore Giuseppe Cantara avrà un valore in più, visto che ha allenato i bianconeri dal 2018 al 2021 vincendo la Promozione al primo anno: «Sarà una partita delicata, difficilissima», la sua valutazione. «L'Ossese è un'ottima squadra, per me è una gara particolare: ho attraversato un bellissimo periodo del mio percorso da allenatore lì. Spero che sia una bella partita, poi che vinca il migliore». Rispetto al Tempio, l'Ossese giocherà domani in Coppa Italia: ha il ritorno contro l'Ilva.

Il rendimento

Per il Tempio sei vittorie, tutte in casa, quattro pareggi e due sconfitte fin qui in Eccellenza. I biancoblù hanno il miglior attacco interno del campionato (quindici gol sui diciassette totali) e la seconda miglior difesa complessiva (sette reti subite, meglio solo l'Ilva con cinque). Con la Ferrini non è arrivato il primo successo esterno, ma le indicazioni sono positive: «L'1-1 di domenica alla fine è giusto, bisogna essere onesti», ammette Cantara. «Sia noi sia loro abbiamo avuto delle palle importanti. Noi abbiamo giocato bene palla a terra e girato, ma la Ferrini ha dimostrato di essere una squadra molto solida».

