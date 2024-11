Colpo di mercato del Selargius (Promozione, Girone A). La società granata ha trovato l’accordo per almeno tre settimane con il difensore Gabriele Pancotto. Si tratta di un ritorno. Pancotto, nonostante le numerose richieste, era fermo non essendosi messo d'accordo con le società interessate. Ora ha trovato il l’accordo con i granata con cui ha giocato nelle ultime stagioni indossando anche la fascia di capitano.

Difensore centrale forte fisicamente e abile nel gioco aereo. Inoltre, la sua velocità gli consente di giocare all'occorrenza sulle fasce laterali, sia destra sia sinistra. Ha segnato anche numerose reti. Pancotto ha esordito all'età di 17 anni (gennaio 2004) in Eccellenza col Sant'Elena di Sergio Fadda. Sempre in Eccellenza ha poi giocato con la Tharros di Nino Cuccu. Successivamente le esperienze col Sanluri, con cui ha vinto il campionato di Promozione e la Coppa Italia regionale, col Muravera e la Nuorese, con Antonio Prastaro allenatore. Con queste ultime due società ha ottenuto sempre il salto dalla Promozione all’Eccellenza. Tre promozioni in tre anni. Seguono le avventure con Villacidro in Eccellenza (il tecnico era mister Giampaolo Grudina) con cui ha centrato un ottimo quinto posto, di nuovo con Sanluri con in panchina Graziano Mannu (ottenuto sempre un quinto posto). Ancora, Porto Corallo in Eccellenza con Andrea Piccarreta e Ghilarza sempre in Eccellenza. Infine, Orrolese, Ferrini, Arbus e Selargius.

Il Selargius attraversa un momento difficile. La squadra di Giordano ha raccolto due punti nelle ultime cinque partite. Nelle ultime tre ha subito dodici reti e ha la peggior difesa (venti gol al passivo). Domenica l'incontro in casa l'Idolo che si annuncia un delicatissimo scontro diretto. Pancotto, che domani metterà nero su bianco, potrà dare sicuramente un importante contributo con la sua esperienza per far risollevare la squadra.

