Questo weekend poche partite di calcio sardo anticipate al sabato: nessuna in Eccellenza, in Promozione ce ne sono cinque. Nel girone B Idolo-Tonara, sospesa domenica scorsa al 10' per forte vento, sarà recuperata martedì prossimo alle 17 (si riparte dallo 0-0), mentre l'altra gara rinviata dallo stesso gruppo Atletico Bono-Abbasanta sarà mercoledì 29 alle 18.

Eccellenza. Ancora un cambio di impianto per il Sant'Elena, che domenica toccherà quota sei sedi diverse in stagione: dopo Maracalagonis, Mulinu Becciu, Serdiana, Settimo San Pietro e Villa San Pietro contro il Budoni giocherà sul campo in terra battuta del Centro Domenicano Veritas, in via Watt a Selargius. L'unica variazione di orario è quella di Ghilarza-Ossese, che slitta alle 15.30. L'altra capolista assieme al Budoni, il Latte Dolce, sarà di scena allo "Zoboli" col Carbonia. Le altre partite della quintultima giornata (riposa la Tharros) sono Ferrini-Bosa, Iglesias-Arbus, San Teodoro-Taloro, Villacidrese-Calangianus e i fondamentali scontri salvezza Lanusei-Nuorese e Monastir-Li Punti.

Promozione. Appena cinque anticipi, di cui solo uno nel Girone A: è la capolista Villasimius, che dopo la sconfitta di sabato scorso col CUS Cagliari dopodomani ospita l'Orrolese (ore 15). Ai sarrabesi di Antonio Prastaro servono sette punti per tornare in Eccellenza. Alla stessa ora sabato gioca anche la formazione battistrada del Girone B, il Barisardo, nel derby ogliastrino contro l'Idolo. Alle 16 Santa Giusta-Arborea, Siniscola-Atletico Bono e Tonara-Posada. Nel Girone C l'intera nona giornata di ritorno è domenica alle 15, il Tempio che vede il traguardo è al "Manconi" con lo Stintino.

Sanzioni. In Usinese-Tempio di sabato scorso è scoppiata una discussione fra i tifosi ospiti e il dirigente accompagnatore della squadra Sandro Panzali, che era stato appena espulso. A seguito di una testata data da un sostenitore del Tempio a uno dell'Usinese è nata una rissa, che ha costretto l'arbitro a sospendere per diversi minuti la partita. Nella circostanza espulso il giocatore di casa Pietro Tanca, per un litigio coi tifosi avversari: prende quattro giornate. Panzali squalificato fino al 16 maggio, multa di 350 euro all'Usinese e 250 euro al Tempio.

