Nuovo acquisto per il Sant'Elena, che nella prima parte di stagione ha spesso avuto assenze in difesa.

Nel pacchetto arretrato il rinforzo individuato per l'allenatore Nicola Agus è Alessandro Mancusi, centrale classe '90 preso dall'Iglesias (che in questo mercato ha visto partire diversi giocatori) e con un passato fra le altre a Ferrini, San Marco Assemini e Villasimius. Sarà a disposizione già domenica alle 15, nella prima giornata del girone di ritorno di Eccellenza in casa del San Teodoro: all'andata finì 2-2, ma il Sant'Elena poi ottenne il 3-0 a tavolino perché gli avversari avevano schierato un giocatore all'epoca non regolarmente tesserato (Giovanni Fideli, peraltro un ex).

Assenza. Chi non ci sarà dopodomani è Filippo Littarru, che ha debuttato domenica nella vittoriosa trasferta di Iglesias (0-1 con gol allo scadere) ma si è fatto espellere nel finale per doppia ammonizione.

L'attaccante ex Taloro Gavoi nella prima parte di stagione era all'Ovodda, in Prima Categoria, e ha rinforzato un reparto offensivo dove sono stati ceduti Giacomo Caddeo e Carlos Mboup (entrambi al Castiadas). Il Sant'Elena ha chiuso il girone d'andata di Eccellenza con 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte), a +3 sulla zona playout.

