Il Sant’Elena esonera il tecnico Maurizio Rinino. A comunicarlo è il patron della società biancoverde, Luca Meloni.

«Abbiamo ritenuto necessario provare a dare una scossa per il finale di stagione. Ringraziamo Rinino per il lavoro svolto. A breve comunicheremo il sostituto».

Dopo la vittoria con il Lanusei nella prima giornata di ritorno, i biancoverdi non sono riusciti ad avere la giusta continuità per rimanere in scia alle prime della classe: il Tortolì e lo stesso Lanusei.

Nelle ultime cinque giornate, D’Agostino e compagni hanno conquistato appena cinque punti. Troppo pochi. La squadra occupa la terza posizione a sei lunghezze dalla capolista Tortolì e quattro dal Lanusei.

Domenica prossima – per la ventiquattresima giornata – il Sant’Elena ospita l’Atletico Masainas. Una sfida importante per provare a recuperare qualche punto considerato che in programma c’è pure Lanusei-Tortolì.

