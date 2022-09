Oggi si completa la seconda giornata di Eccellenza, ma c'è ancora una questione da definire per quanto riguarda il turno inaugurale del campionato. Si tratta di Sant'Elena-San Teodoro, giocata domenica scorsa a Settimo San Pietro e finita 2-2 sul campo. Un risultato che il Giudice Sportivo non ha omologato perché i padroni di casa hanno presentato ricorso, con la possibilità di ottenere la vittoria per 3-0 a tavolino.

Possibile irregolarità. Il Sant'Elena contesta la posizione in distinta di Giovanni Fideli, entrato in campo a dieci minuti dal 90'. Il centrocampista è un ex: era in biancoverde fino a pochi mesi fa. Il club ricorrente sostiene che Fideli non avrebbe potuto partecipare al match perché ancora formalmente suo tesserato, nonostante il San Teodoro abbia completato tutta la procedura nelle scorse settimane. L'ipotesi è che, al momento del tesseramento, sia avvenuto un errore legato al numero di matricola (che il Sant'Elena ha riconosciuto come diverso nella distinta di domenica scorsa, rispetto a quello che aveva regolarmente utilizzato) che non ha poi portato allo svincolo del giocatore, registrando Fideli con una matricola legata a un profilo non più in uso perché di un tesseramento precedente con dati sbagliati. Una questione burocratica che il Giudice Sportivo dovrà definire già nei prossimi giorni, valutando tutta la documentazione per poi esprimere la sentenza.

