Oggi il campionato di Eccellenza riposa per cedere il passo al Torneo delle Regioni, che vede impegnato con la rappresentativa Allievi della Sardegna anche Daniele Arbus del Santa Teresa.

Il debutto contro il Veneto è stato amaro, ma il club gallurese celebra la convocazione del suo giocatore, classe 2009, via social: “Siamo orgogliosi di vedere uno dei nostri ragazzi indossare la maglia della rappresentativa sarda. Un traguardo che racconta il suo impegno, la sua sensibilità e quell’amore autentico per il calcio che abbiamo riconosciuto fin dal primo istante”.

Intanto a Santa Teresa si approfitta della sosta per rifiatare e recuperare gli infortunati per il rush finale, che comincerà sabato col derby casalingo con l’Ilvamaddalena, in corsa per la vittoria finale. Contro il Calangianus i biancocelesti hanno perso Secci, sostituito prima dell’intervallo, e Saiu, uscito alla fine per un affaticamento muscolare, per non parlare delle assenze di Del Vecchio e Canu. Fortuna vuole che tornino a disposizione dopo la squalifica Owen, Generoso e Carlander.

Il resto lo farà la testa. “Nelle ultime quattro giornate mi aspetto un atteggiamento diverso, grande voglia e più determinazione, la volontà di recuperare un eventuale svantaggio, se necessario, con idee e cattiveria, e maggiore cinismo”, dice l’allenatore Fabio Levacovich, che non ha preso bene la sconfitta di misura nel derby di Calangianus. “Era da pareggio. Purtroppo quando subisce un gol questa squadra accusa troppo il colpo: dobbiamo invertire il trend che se andiamo sotto non riusciamo a recuperare nonostante ci sia tutto il tempo per farlo”, si rammarica il tecnico sassarese.

“Se penso a una partita che mi ha inorgoglito, penso a quella con la Ferrini Cagliari: siamo rimasti in dieci dopo mezz’ora, ma la squadra ha attaccato per tutto il secondo tempo. Vorrei vedere questo spirito e questa fame in tutte le partite”, aggiunge l’allenatore del Santa Teresa, undicesima con 31 punti e uno solo di margine sui playout. “La classifica è corta, e dopo l’Ilva ci aspettano Iglesias, Taloro e Atletico Uri, ma già con l’Ilva”, avverte Levacovich, “saremo a un bivio”.

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