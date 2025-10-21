Il Santa Teresa archivia la prima vittoria in campionato e pensa alla Coppa ItaliaAppuntamento allo stadio Nino Manconi di Tempio Pausania
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
I festeggiamenti per la prima vittoria in campionato sono storia: dopo il 2-0 rifilato a domicilio al Villasimius alla 6ª giornata di Eccellenza il Santa Teresa pensa al derby di Coppa Italia contro il Tempio, in programma domani (ore 15) allo stadio Nino Manconi di Tempio Pausania.
La gara, valida per l’andata dei quarti di finale, era stata rinviata la settimana scorsa per l’impraticabilità del campo di gioco dovuta alle abbondanti piogge. Una sosta forzata che la squadra di Celestino Ciarolu, reduce dalla trasferta di Buddusò, ha sfruttato per preparare al meglio il match di Villasimius, vinto grazie a due splendide reti, siglate nella ripresa dopo un primo tempo molto equilibrato.
Al vantaggio, firmato dopo 3’ su punizione dallo specialista Ziani, segue il raddoppio a opera di Zupel al quarto d’ora con un tiro al volo dal limite dopo un’azione corale. “I ragazzi hanno sfoderato una grande prestazione, come in tutte le altre partite, solo che stavolta – esulta Ciarolu – abbiamo concretizzato”.
Il successo di Villasimius interrompe il filotto di quattro sconfitte e permette ai galluresi di abbandonare l’ultima posizione in classifica. Ora, però, testa alla Coppa Italia e alla sfida del Nino Manconi.