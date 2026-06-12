Il Carloforte ha conquistato la promozione in Seconda Categoria al termine di una stagione dominata dall’inizio alla fine. Miglior attacco, miglior difesa e oltre ottanta reti di differenza testimoniano la superiorità della formazione tabarchina, capace di trasformare un progetto giovane in una realtà vincente.

La promozione rappresenta molto più di un risultato sportivo. Solo un anno fa il club aveva scelto di ripartire puntando sui ragazzi del territorio, ricostruendo Juniores e Prima squadra per offrire nuove opportunità ai giovani dell’isola.

Accanto al tecnico Nicola Lazzaro hanno lavorato Luigi Masnata, Stefano Biggio e Checco Rivano, con Giuseppe Biggio capitano e Marco Boggio presidente. Proprio Boggio, sempre presente nella vita quotidiana della società, è considerato uno dei simboli dello spirito di appartenenza che ha caratterizzato la stagione.

Per Lazzaro il merito è dell’intero gruppo: «Dal primo all’ultimo tutti hanno dato un contributo straordinario per impegno e dedizione».

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