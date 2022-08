L'Eccellenza a 19 squadre fa sì che ogni giornata una debba riposare. In quella inaugurale, il 28 agosto, toccherà al nuovo Monastir di Tonio Madau. I biancoblù debutteranno il 4 settembre in casa del Budoni, ma prima del campionato avranno due impegni in Coppa Italia. Inseriti in uno dei due triangolari, in base al risultato fra Sant'Elena e Ferrini di domenica prossima sapranno quale delle due sfideranno il 24 (la perdente o, in caso di pareggio, chi ha giocato in casa) e quale il 31. "Bisogna dimenticarci lo scorso campionato: abbiamo fatto molto bene, ma ora ci sarà un livello superiore", avvisa il presidente del Monastir, Marco Carboni. "Sono retrocesse squadre importanti e salite società storiche, più altre che stanno investendo tanto. Il nostro primo obiettivo dev'essere non indebitarci e restare sani, poi se riusciamo anche a salvarci bene abbiamo fatto bingo. Promettere soldi e poi non darli, come successo altrove, non è quello che vogliamo fare".

Tante novità. Diversi i volti nuovi in casa Monastir, a partire da Madau che ha sostituito Nicola Manunza in panchina. Alcuni dei confermati sono Luca Melis (capitano), Alessandro Aramu, Riccardo Arangino, Matteo Pilloni e Manuel Rinino. Attacco tutto rinnovato: salutato Yann Fangwa, miglior giocatore della scorsa Eccellenza andato in D al Lamezia Terme, ora ci sono Gianluca Ligas (ex La Palma, un ritorno visto che era nella squadra che salì dalla Promozione nel 2015) e l'argentino Franco Magno (arriva dal Faetano, San Marino). Fra gli altri nuovi il portiere Elias Atzori, i difensori Nicola Curreli, Luciano Espasa e Illia Briukhov (ex Cagliari e Torres) e i centrocampisti Alessandro Sanna e Thiago Moio Pace. "È una squadra tutta nuova, chiaramente ci vorrà del tempo ma col lavoro stiamo migliorando e crescendo. Si stanno allenando a mille e sulle gambe si sente, però iniziano a vedersi i risultati", il giudizio del presidente Carboni sulla preparazione. Previste amichevoli (ieri mattina test con tre tempi da 30' col Cagliari Under 17, che ha vinto 5-0) e una rinnovata sinergia col settore giovanile, che avrà una particolarità: grazie alla recente fusione col 360GG, l'Under 13 di Giorgio Mascia avrà un'interazione diretta fra calcio a 5 e a 11, col tecnico della prima squadra del 360GG Diego Podda (artefice della promozione in Serie A di maggio) coordinatore dello staff.

