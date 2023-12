Sarà il recupero del big match di Eccellenza Ferrini-Ilvamaddalena ad aprire il 2024 di calcio sardo, mercoledì 3 gennaio alle ore 15. Si ripartirà dallo 0-0 al 34’, momento della sospensione avvenuta sabato scorso per il forte vento che ha reso impraticabile la gara del “Polese”. Si era provato a giocare per poco più di mezz’ora, fra molte difficoltà e senza particolari occasioni, finché al momento di un rinvio del portiere ospite Marco Ruzittu la palla non rimaneva più ferma. E proprio dalla rimessa dal fondo riprenderà il gioco.

Il regolamento. Non erano state effettuate sostituzioni, ma al momento della ripartenza le formazioni potranno cambiare rispetto al match del 23 dicembre. Non sarà però possibile far giocare gli squalificati: Sandro Scioni nella Ferrini, Federico Domínguez e Nicolás Maitini nell’Ilva. Restano invece valide le ammonizioni ad Alessandro Bonu per i padroni di casa e Nicolás Madero per gli ospiti. Per effetto del recupero, l’Ilvamaddalena (capolista e unica imbattuta in Eccellenza) ha ottenuto di far slittare la successiva partita in casa dell’Ossese da sabato 6 a domenica 7 gennaio, sempre alle ore 15. La Ferrini (che ha disputato un gran girone d’andata nonostante numerose assenze e può riprendersi il secondo posto in classifica) andrà invece a San Teodoro il giorno dell’Epifania.

