Il Comitato Regionale Sardegna ha definito il meccanismo di promozioni e retrocessioni per la stagione 2025-2026, già iniziata in Eccellenza e Promozione e che prenderà il via questo weekend in Prima e Seconda Categoria.

La principale novità riguarda il massimo campionato sardo. In Eccellenza la finale playoff sarà andata e ritorno, anziché in gara unita e campo neutro come nelle scorse stagioni. Al primo turno si sfidano seconda contro quinta e terza contro quarta, in partita secca sul campo della meglio classificata, a seguire la finale. In caso di parità (in entrambi i turni) tempi supplementari, al termine dei quali senza una vincente passerà la miglior piazzata che ha anche il ritorno in casa in finale. Con almeno 10 punti fra seconda e quinta o fra terza e quarta non si gioca il relativo incontro, con almeno 10 punti fra seconda e terza niente playoff e la vice capolista va direttamente ai playoff nazionali.

In Promozione, dove salgono in Eccellenza le prime di ogni girone, playoff con tre turni: il primo vede seconda contro quinta e terza contro quarta per il Girone A e il Girone B (quattro partite, in gara secca in casa della meglio classificata), secondo turno con le due vincenti sempre divise per girone (anche qui gara secca) e finali con andata e ritorno (un sorteggio stabilirà il campo, in caso di parità supplementari e rigori). I risultati determineranno la graduatoria per gli eventuali ripescaggi, ai quali non potranno partecipare le società che ne avranno già beneficiato dalla stagione 2024-2025 in poi (a meno che non abbiano vinto i playoff). Per il 2026-2027 l'obiettivo è tornare a 32 squadre come organico, con i gironi da 16: in caso di 33 società aventi diritto il numero salirà a 34, con i gironi da 17.

I playout riguardano terzultima e quartultima in Eccellenza (dove retrocedono direttamente le ultime due), quartultima e quintultima in Promozione (retrocedono le ultime tre di ogni girone). La migliore piazzata ha il ritorno in casa e la salvezza in caso di parità nel doppio confronto (senza supplementari né rigori), il playout non si disputa in caso di distacco di almeno 7 punti (la meglio classificata si salva direttamente).

Per la Prima e la Seconda Categoria i playoff coinvolgeranno le seconde di ciascun girone, i playout terzultima e quartultima in Prima mentre penultima e terzultima in Seconda.

