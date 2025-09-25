Il pareggio a reti inviolate di ieri col Li Punti dà continuità all’Arzachena Academy Costa Smeralda, che si gode il secondo posto del Girone B di Promozione a quota 7. L’Alghero dell’ex Mauro Giorico rispetta i pronostici, batte la Macomerese nel posticipo del turno infrasettimanale e dopo le prime tre giornate del campionato è in testa al Girone B a punteggio pieno, ma in Gallura c’è molta soddisfazione per il buon avvio di stagione.

Anche perché il primo obiettivo degli smeraldini è, e resta, la salvezza. «Quella di ieri è stata una partita molto difficile: una squadra che scende dall’Eccellenza è sempre buona, e il Li Punti è una squadra molto organizzata, con elementi importanti. Faccio i complimenti ai miei giocatori per come hanno tenuto il campo, con un attimo in più di fortuna avremmo portato a casa i tre punti, la palla di Donati è uscita di un centimetro», interviene attraverso i canali ufficiali del club l’allenatore dei biancoverdi Mauro Ottaviani.

«Di solito questo tipo di partite si perdono, quindi ci prendiamo un buon punto. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, l’importante è andare avanti in questo modo, lavorare e fare più punti possibile, specialmente nel girone d’andata», aggiunge il tecnico dell’Arzachena, unica formazione insieme al pari punti Luogosanto a poter vantare la porta ancora inviolata.

«Questo è un campionato in cui tutte le squadre sono organizzate, ci sarà tanto da soffrire. Se gli avversari saranno più bravi gli stringeremo la mano, ma noi – conclude Ottaviani – faremo il nostro dovere tutte le domeniche e in qualsiasi campo andremo». L’Atletico Bono, prossimo avversario in trasferta, è avvisato.

