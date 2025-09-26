Eccellenza, il programma delle sfide di sabatoTerza giornata di campionato: le partite in programma
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Domani alle 16 si disputa la terza giornata del campionato di Eccellenza. In calendario le sfide: Atletico Uri-Ossese, Tortolì-Villasimius, Iglesias-Ferrini Cagliari, Ilvamaddalena-Calangianus, Nuorese-Buddusò, Sant’Elena-Carbonia, Taloro-Lanusei e Tempio-Santa Teresa.
La capolista Tortolì, unica formazione a punteggio pieno dopo due turni, ospita il Villasimius, reduce dalla sconfitta interna contro l’Atletico Uri. Proprio l’Uri sarà protagonista del big match di giornata: al “Nino Martinez” riceve l’Ossese, in una sfida che promette spettacolo.
Al "Nino Manconi", il Tempio deve vedersela con il Santa Teresa, rinforzato in settimana con l’arrivo dell’attaccante argentino Leandro Omar Viva. Al “Monteponi” di Iglesias la Ferrini Cagliari va a caccia dei primi punti stagionali. Una tasferta però molto ostica con la squadra di Giampaolo Murru protagonista di un buon avvio.
Il Sant’Elena, ancora imbattuto ma fermato da due pareggi consecutivi, affronta a Settimo San Pietro il Carbonia. L’Ilvamaddalena cerca il primo successo in campionato contro il sempre ostico Calangianus.
Infine, al “Frogheri” di Nuoro, la Nuorese sfida il Buddusò, formazione neopromossa ma desiderosa di ben figurare.