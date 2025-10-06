Cinque gare giocate, quattro pareggi, una vittoria e nessuna sconfitta. Il Calcio Pirrì ha rischiato molto nell'anticipo di sabato giocato a Pula contro il Terralba. La squadra cagliaritana, sotto di due reti, è riuscita a fare la rimonta nella fase di recupero, bloccando così la vice capolista del girone A della Promozione. Un punto pesante, conquistato con grande carattere e determinazione.

<Una grossa reazione da parte dei ragazzi>, ha commentato il tecnico del Pirri, Davide Meloni. <Abbiamo subito le reti commettendo errori in fase di costruzione, contro un avversario forte, ben organizzato e con ottime individualità. Dopo aver rischiato anche il terzo gol, siamo stati bravi ad accorciare le distanze e a trovare il pari nel finale. Un pareggio meritato. Abbiamo una rosa giovane, c’è tanto da lavorare, ma partite come quelle contro Terralba e Castiadas rappresentano un banco di prova importante. Sono soddisfatto dell’atteggiamento e della voglia di non mollare mai dimostrata fino all’ultimo secondo>.

Amaro in bocca, invece, per il Terralba, che già pregustava la vittoria. <Peccato per come si era messa la gara>, ha spiegato l’allenatore dei gialloblù, Daniele Porcu. <Nel secondo tempo abbiamo pagato le numerose assenze per infortunio, che ci hanno impedito di gestire la gara al meglio. A questo si è aggiunta la stanchezza dovuta agli impegni ravvicinati. Nonostante tutto, sono soddisfatto della prestazione. La squadra sta facendo bene ed è in linea con gli obiettivi stagionali. Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada, con fiducia e determinazione>.

Nel prossimo turno, il Pirri sarà impegnato nel derby in casa del Cus Cagliari. Il Terralba ospiterà invece un’altra formazione cagliaritana: l’Atletico Cagliari.

© Riproduzione riservata