Matex Marabadminton ancora al top nel campionato di Serie A di Badminton. I sardi mantengono l'imbattibilità iniziata nel campionato 2025 e coronata con il primo storico scudetto di un anno fa, inanellando il secondo percorso netto consecutivo nella stagione regolare. In tutto 20 incontri consecutivi vinti tra 2025 e 2026, secondo campionato di fila in cui la MATEX si presenterà a Milano da favorita per la conquista del titolo italiano. Nell'ultimo weekend della stagione i sardi hanno prima chiuso i conti con i secondi in classifica, i palermitani delle Piume d'argento, regolati con un 3 a 2 che ha scavato un incolmabile solco di 7 punti, poi aumentato addirittura a 9 dopo che nel penultimo incontro della stagione la Matex ha battuto gli altoatesini di Uberetsch per 5 a 0. Ininfluente l'ultimo incontro di domenica, comunque vinto per 3 a 2 contro Brescia. Ora il primo ostacolo tra la Matex e il secondo scudetto consecutivo sarà la neopromossa Nova Milanese e, in caso di accesso alla finale, una tra i palermitani delle Piume d'argento e i milanesi del BC Milano, rivali per antonomasia della squadra sarda. Appuntamento con la storia il weekend del 9 e 10 maggio al Palabadminton di Milano.

SERIE B. I successi del badminton sardo sono continuati nella serie cadetta in cui la squadra B della Matex ha dominato il girone B e la neopromossa BC Roth Alghero ha strappato una meritatissima permanenza in Serie B con 2 vittorie per 5 a 0 nell'ultima giornata contro ASAM E BC Roma. Entrambe le squadre con un'ossatura composta prevalentemente da giocatori dei rispettivi vivai. Anche nel prossimo campionato sarà quindi assicurata la presenza di una squadra in Serie A e 2 in Serie B, frutto del lavoro di promozione degli ultimi anni messo in campo dal Comitato sardo, presieduto da Andrea Delpin,partendo dalle scuole per arrivare fino al massimo livello nazionale.

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