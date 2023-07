Prima dell'avvio ufficiale della campagna acquisti della stagione 2023/2024, il Li Punti, squadra sassarese che milita nel campionato di Eccellenza, ha rafforzato i quadri societari. Il presidente Salvatore Virdis e il vice Antonio Fodde, appena concluso il campionato (dopo una salvezza esaltante conseguita grazie ad un girone di ritorno strepitoso), si sono messi al lavoro sulla costruzione di una nuova dirigenza, rafforzando lo staff tecnico.

Entrano nel CDA della società nomi importanti come Nicola Lucchi ( avvocato e assessore comunale) e Andrea Prato (ex assessore regionale ed ex presidente del Castelsardo). Nella dirigenza inoltre Bastiano Buioni, Vincenzo Levanti, Antonello Manca, Tiziano Mannoni, Giuseppe Matta, Franco Mundula, Sebastiano Mariani, Andrea Ruiu, Tonio Ruiu, Gianni Ruju, Salvatore Sanna, Basilio Simula, Giovanni Vacca.

Il direttore generale sarà Marco Maniglio, il responsabile tecnico - match analyst Davide Fara. Team manager Tino Decherchi e Antonio Cocco. Confermato il tecnico della prima squadra Cosimo Salis, che sarà coadiuvato da Davide Fara e Francesco Galluccio (allenatore dei portieri). Preparatore atletico Gavino Di Maggio. Mentre Gabriella Branca confermata come fisioterapista. Alessandro Maninchedda guiderà la Juniores, Alessandro Mura gli allievi regionali.

Per quanto riguarda il parco giocatori sinora quasi solo partenze, come quella di Ruiu, Fini, Lemiecheski, Val Manca e Secchi. Ma dopo la definizione degli assetti annunciati la società (tra le poche in Sardegna ad avere un impianto sportivo proprio) nei prossimi giorni porterà a segno diversi colpi. Obbiettivo una salvezza senza i patemi d'animo delle annate precedenti.



© Riproduzione riservata